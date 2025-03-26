Шовковский вернет в Динамо воспитанника для замены Буяльского

Антон Царенко празднует победу. Фото: instagram.com/_tsarenko_10/

Футболист молодежной сборной Украины Антон Царенко может вернуться в киевское "Динамо". Полузащитник играет в Польше на правах аренды.

Царенко быстро стал одним из лидеров местной "Лехии", сообщает Lechia.gda.pl.

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Антон Царенко является одним из воспитанников "Динамо", которому пока не удалось завоевать место в основном составе киевской команды. Летом 2024 года он отправился в аренду в польскую "Лехию", за которую уже сыграл 22 поединка, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Уже через несколько месяцев он может вернуться в Украину и предпринять новую попытку пробиться в основу "бело-синих".

Антон Царенко в матче за "Динамо". Фото: instagram.com/_tsarenko_10/

В Польше довольны игроком

"Лехия" борется за сохранение прописки в элитном дивизионе польского футбола. После 25 туров команду отделяет от спасительного 15 места два балла.

Местные журналисты удивлены тому, что в последних матчах Царенко выходит на замену, хотя является одним из лучших игроков команды. Эксперты связывают это с тем, что у "Лехии" нет права выкупа контракта Антона. Летом он вернется в "Динамо", и польской команде надо привыкать играть без украинца.

Шансы на продление аренды 20-летнего полузащитника минимальны. В Польше считают, что "Динамо" рассчитывает на Царенко. Летом 2026 года у него истечет срок действия контракта с киевлянами. Если стороны не продлят соглашение, полузащитник может быть продан. Однако у "Лехии" нет средств на покупку игрока.

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