Ливерпуль перехватит у Барселоны звезду сборной Германии

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот. Фото: Reuters/Paul Childs

Каталонская "Барселона" собирается приобрести одного из футболистов сборной Германии. Однако у "сине-гранатовых" появился серьезный конкурент в борьбе за игрока.

Оба клуба постараются убедить звезду "Байера" подписать контракт летом этого года, сообщает Fichajes.

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Тренерский штаб "Барселоны" собирается усилить линию обороны с помощью защитника леверкузенского "Байера" Джонатана Та. Чемпион Германии не собирается подписывать новый контракт с "фармацевтами" и хочет сменить команду.

Борьба за опытного защитника

"Бавария" уже предлагала Джонатану Та подписать контракт, но 29-летний футболист отказал мюнхенскому клубу. Защитник хочет перейти в клуб из другого чемпионата. Предложение "Барселоны" заинтересовало немца, но "Ливерпуль" может опередить каталонский клуб.

Джонатан Та в матче за сборную Германии. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Летом из английского клуба уйдут игроки, которые долгие годы были лидерами команды. Среди них может оказаться и Вирджил Ван Дейк. Тренерский штаб "красных" включил Джонатана Та в список футболистов, за которых будет бороться на трансферном рынке.

Джонатан Та является воспитанником "Гамбурга", также выступал за "Фортуну" из Дюссельдорфа. С 2015 года защищает цвета "Байера", с которым стал чемпионом в прошлом сезоне.

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