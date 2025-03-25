Ліверпуль перехопить у Барселони зірку збірної Німеччини

Ліверпуль позбавить Барселону одного з талановитих гравців
Каталонська "Барселона" збирається придбати одного з футболістів збірної Німеччини. Однак у "синьо-гранатових" з'явився серйозний конкурент у боротьбі за гравця.
Обидва клуби намагатимуться переконати зірку "Баєра" підписати контракт влітку цього року, повідомляє Fichajes.
Тренерський штаб "Барселони" збирається посилити лінію оборони за допомогою захисника леверкузенського "Баєра" Джонатана Та. Чемпіон Німеччини не збирається підписувати новий контракт із "фармацевтами" й хоче змінити команду.
Боротьба за досвідченого захисника
"Баварія" вже пропонувала Джонатану Та підписати контракт, але 29-річний футболіст відмовив мюнхенському клубу. Захисник хоче перейти в клуб з іншого чемпіонату. Пропозиція "Барселони" зацікавила німця, але "Ліверпуль" може випередити каталонський клуб.
Влітку з англійського клубу підуть гравці, які довгі роки були лідерами команди. Серед них може опинитися й Вірджіл Ван Дейк. Тренерський штаб "червоних" включив Джонатана Та до списку футболістів, за яких боротиметься на трансферному ринку.
Джонатан Та є вихованцем "Гамбурга", також виступав за "Фортуну" з Дюссельдорфа. З 2015 року захищає кольори "Баєра", з яким став чемпіоном минулого сезону.
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