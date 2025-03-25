Ліверпуль перехопить у Барселони зірку збірної Німеччини

Головний тренер "Ліверпуля" Арне Слот. Фото: Reuters/Paul Childs

Каталонська "Барселона" збирається придбати одного з футболістів збірної Німеччини. Однак у "синьо-гранатових" з'явився серйозний конкурент у боротьбі за гравця.

Обидва клуби намагатимуться переконати зірку "Баєра" підписати контракт влітку цього року, повідомляє Fichajes.

Читайте також:

Тренерський штаб "Барселони" збирається посилити лінію оборони за допомогою захисника леверкузенського "Баєра" Джонатана Та. Чемпіон Німеччини не збирається підписувати новий контракт із "фармацевтами" й хоче змінити команду.

Боротьба за досвідченого захисника

"Баварія" вже пропонувала Джонатану Та підписати контракт, але 29-річний футболіст відмовив мюнхенському клубу. Захисник хоче перейти в клуб з іншого чемпіонату. Пропозиція "Барселони" зацікавила німця, але "Ліверпуль" може випередити каталонський клуб.

Джонатан Та в матчі за збірну Німеччини. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Влітку з англійського клубу підуть гравці, які довгі роки були лідерами команди. Серед них може опинитися й Вірджіл Ван Дейк. Тренерський штаб "червоних" включив Джонатана Та до списку футболістів, за яких боротиметься на трансферному ринку.

Джонатан Та є вихованцем "Гамбурга", також виступав за "Фортуну" з Дюссельдорфа. З 2015 року захищає кольори "Баєра", з яким став чемпіоном минулого сезону.

Нагадаємо, Артем Довбик став кандидатом на перехід до титулованого клубу, який давно ним цікавився.

Володимир Кличко вже цього року може знову вийти на ринг, у цьому зацікавлені організатори боксерських поєдинків.

У Сергія Реброва залишилося півтора року за контрактом з УАФ, його може замінити відомий тренер у збірній України.

Мадридський "Реал" знайшов несподівану заміну для Карло Анчелотті, новий тренер очолить іспанську команду влітку.