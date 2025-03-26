Шовковський поверне в Динамо вихованця для заміни Буяльського

Антон Царенко святкує перемогу. Фото: instagram.com/_tsarenko_10/

Футболіст молодіжної збірної України Антон Царенко може повернутися в київське "Динамо". Півзахисник грає в Польщі на правах оренди.

Царенко швидко став одним із лідерів місцевої "Лехії", повідомляє Lechia.gda.pl.

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Антон Царенко є одним із вихованців "Динамо", якому поки що не вдалося завоювати місце в основному складі київської команди. Влітку 2024 року він відправився в оренду до польської "Лехії", за яку вже зіграв 22 поєдинки, забив 1 гол та зробив 1 результативну передачу. Уже через кілька місяців він може повернутися в Україну і зробити нову спробу пробитися в основу "біло-синіх".

Антон Царенко в матчі за "Динамо". Фото: instagram.com/_tsarenko_10/

У Польщі задоволені гравцем

"Лехія" бореться за збереження прописки в елітному дивізіоні польського футболу. Після 25 турів команду відділяє від рятівного 15 місця два бали.

Місцеві журналісти здивовані тим, що в останніх матчах Царенко виходить на заміну, хоча є одним із найкращих гравців команди. Експерти пов'язують це з тим, що в "Лехії" немає права викупу контракту Антона. Влітку він повернеться в "Динамо", і польській команді треба звикати грати без українця.

Шанси на продовження оренди 20-річного півзахисника мінімальні. У Польщі вважають, що "Динамо" розраховує на Царенка. Влітку 2026 року в нього закінчиться термін дії контракту з киянами. Якщо сторони не продовжать угоду, півзахисник може бути проданий. Однак у "Лехії" немає коштів на купівлю гравця.

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