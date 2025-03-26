Ломаченко впервые за долгое время записал видеообращение

Василий Ломаченко. Фото: Top Rank

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко в последние полгода редко появляется на публике. Любые комментарии украинец вообще никому не дает.

В сети появилось первое за длительный период видео, где Ломаченко говорит.

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Что с Ломаченко

Ломаченко посетил чемпионат Украины по боксу в Одессе. Сразу же фото с Василием начали публиковать его знакомые и гости турнира.

Однако, тренер из Измаила записал с Василием видео, где чемпион обратился к воспитанникам боксерского клуба.

"Боксерскому клубу большой привет. Желаю успехов, крепкого здоровья, мотивации. Ставьте цель перед собой, достигайте ее. Все у вас получится, если будете трудиться, слушать тренера, родителей, и если будете хорошо учиться. Всего доброго", — сказал Василий.

Отметим, что Ломаченко сейчас очень непубличный. Ожидается, что черед два месяца он объявит либо следующий бой, либо завершит карьеру.

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