Василий Ломаченко — как выглядит украинский боксер сейчас

Украинский боксер Василий Ломаченко. Фото: instagram.com/lomus_official

Украинский боксер Василий Ломаченко продолжает восстановление после травмы. В СМИ периодически появляются слухи, что он может завершить карьеру.

Ломаченко появился на публике, он посетил чемпионат Украины по боксу, который проходит в Одессе, сообщает Tribuna.com.

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Василий Ломаченко в Одессе. Фото: instagram.com/real_khytrov

Ломаченко сейчас

Василий Ломаченко остается чемпионом IBF и IBO в легком весе. Последний на сегодня бой он провел в мае прошлого года против Камбососа.

Сейчас украинец имеет медицинское исключение от IBF, благодаря которому сохраняет титул. В организации пока назначили бой за звание временного чемпиона.

Ранее в некоторых СМИ писали, что Ломаченко может завершить профессиональную карьеру, но в команде украинца пока это не подтверждают.

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