Василь Ломаченко — як виглядає український боксер зараз

Український боксер Василь Ломаченко. Фото: instagram.com/lomus_official

Український боксер Василь Ломаченко продовжує відновлення після травми. У ЗМІ періодично з'являються чутки, що він може завершити кар'єру.

Ломаченко з'явився на публіці, він відвідав чемпіонат України з боксу, який проходить в Одесі, повідомляє Tribuna.com.

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Василь Ломаченко в Одесі. Фото: instagram.com/real_khytrov

Ломаченко зараз

Василь Ломаченко залишається чемпіоном IBF та IBO у легкій вазі. Останній на сьогодні бій він провів у травні минулого року проти Камбососа.

Зараз українець має медичне виключення від IBF, завдяки якому зберігає титул. У організації поки що призначили бій за звання тимчасового чемпіона.

Раніше у деяких ЗМІ писали, що Ломаченко може завершити професійну кар'єру, але у команді українця поки що це не підтверджують.

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