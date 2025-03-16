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З'явилося нове фото Ломаченка — як виглядає український боксер

16 березня 2025 17:15
Олексій Паламарчук - Редактор
Василь Ломаченко — як виглядає український боксер зараз
Український боксер Василь Ломаченко. Фото: instagram.com/lomus_official
Олексій Паламарчук - Редактор

Український боксер Василь Ломаченко продовжує відновлення після травми. У ЗМІ періодично з'являються чутки, що він може завершити кар'єру. 

Ломаченко з'явився на публіці, він відвідав чемпіонат України з боксу, який проходить в Одесі, повідомляє Tribuna.com

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Колишній боксер Євген Хитров опублікував фото з Ломаченко у себе в Instagram. На фото можна побачити, як змінився український чемпіон. 

Василь Ломаченко
Василь Ломаченко в Одесі. Фото: instagram.com/real_khytrov

Ломаченко зараз

Василь Ломаченко залишається чемпіоном IBF та IBO у легкій вазі. Останній на сьогодні бій він провів у травні минулого року проти Камбососа. 

Зараз українець має медичне виключення від IBF, завдяки якому зберігає титул. У організації поки що призначили бій за звання тимчасового чемпіона. 

Раніше у деяких ЗМІ писали, що Ломаченко може завершити професійну кар'єру, але у команді українця поки що це не підтверджують. 

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