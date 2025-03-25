ВСУ ликвидировали серебряного призера Паралимпиады в Токио Работницкого

Александр Работницкий. Фото: instagram.com/aleksandrrabotnitskii

В боях Вооруженных сил Украины и ВС РФ погиб известный российский параспортсмен. Погибший даже выигрывал медаль Паралимпийских игр в Токио в 2021 году.

О гибели российского параспортсмена сообщил "Главком".

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Александр Работницкий. Фото: instagram.com/aleksandrrabotnitskii

Ликвидация российского спортсмена

По информации источников, 23 марта ВСУ ликвидировали серебряного призера Паралимпийских игр в Токио россиянина Александра Работницкого.

Спортсмен имеет нарушение интеллекта. Интересно, что с этим диагнозом он пошел на войну добровольцем, присоединившись к российским боевикам.

В 2021 году на Паралимпиаде в Токио Работницкий стал вторым в беге на 1500 метров в категории Т20.

Также Работницкий был заслуженным мастером спорта России, трехкратным чемпионом мира, призером чемпионатов Европы и РФ по легкой атлетике среди спортсменов с нарушениями интеллекта.

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