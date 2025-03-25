ЗСУ ліквідували срібного призера Паралімпіади в Токіо Работницького

Олександр Работницький. Фото: instagram.com/aleksandrrabotnitskii

У боях Збройних сил України та ЗС РФ загинув відомий російський параспортсмен. Загиблий навіть вигравав медаль Паралімпійських ігор в Токіо у 2021 році.

Про загибель російського параспортсмена повідомив "Главком".

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Олександр Работницький. Фото: instagram.com/aleksandrrabotnitskii

Ліквідація російського спортсмена

За інформацією джерел, 23 березня ЗСУ ліквідували срібного призера Паралімпійських ігор у Токіо росіянина Олександра Работницького.

Спортсмен має порушення інтелекту. Цікаво, що з цим діагнозом він пішов на війну добровольцем, приєднавшись до російських бойовиків.

В 2021 році на Паралімпіаді в Токіо Работницький став другим в бігу на 1500 метрів в категорії Т20.

Також Работницький був заслуженим майстром спорту Росії, триразовим чемпіоном світу, призером чемпіонатів Європи та РФ з легкої атлетики серед спортсменів із порушеннями інтелекту.

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