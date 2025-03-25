Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Українські військові знищили призера Паралімпіади з Росії arrow

Українські військові знищили призера Паралімпіади з Росії

25 березня 2025 21:41
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
ЗСУ ліквідували срібного призера Паралімпіади в Токіо Работницького
Олександр Работницький. Фото: instagram.com/aleksandrrabotnitskii
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

У боях Збройних сил України та ЗС РФ загинув відомий російський параспортсмен. Загиблий навіть вигравав медаль Паралімпійських ігор в Токіо у 2021 році.

Про загибель російського параспортсмена повідомив "Главком".

Читайте також:
Александр Работницкий
Олександр Работницький. Фото: instagram.com/aleksandrrabotnitskii

Ліквідація російського спортсмена

За інформацією джерел, 23 березня ЗСУ ліквідували срібного призера Паралімпійських ігор у Токіо росіянина Олександра Работницького.

Спортсмен має порушення інтелекту. Цікаво, що з цим діагнозом він пішов на війну добровольцем, приєднавшись до російських бойовиків.

В 2021 році на Паралімпіаді в Токіо Работницький став другим в бігу на 1500 метрів в категорії Т20.

Також Работницький був заслуженим майстром спорту Росії, триразовим чемпіоном світу, призером чемпіонатів Європи та РФ з легкої атлетики серед спортсменів із порушеннями інтелекту.

Нагадаємо, чемпіонату Італії на Іспанії може змінити форвард "Роми" Артем Довбик.

Артем Мілевський розповів, що сталося з його ресторанним бізнесом.

Мадридський "Реал" хочуть поміняти Карло Анчелотті на іншого спеціаліста.

Все життя Кріштіану Роналду в короткому відео від штучного інтелекту.

смерть ЗСУ Паралімпійські ігри ліквідація російські спортсмени
Реклама
Реклама
Реклама