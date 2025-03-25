ЗСУ ліквідували срібного призера Паралімпіади в Токіо Работницького

Українські військові знищили призера Паралімпіади з Росії
У боях Збройних сил України та ЗС РФ загинув відомий російський параспортсмен. Загиблий навіть вигравав медаль Паралімпійських ігор в Токіо у 2021 році.
Про загибель російського параспортсмена повідомив "Главком".
Ліквідація російського спортсмена
За інформацією джерел, 23 березня ЗСУ ліквідували срібного призера Паралімпійських ігор у Токіо росіянина Олександра Работницького.
Спортсмен має порушення інтелекту. Цікаво, що з цим діагнозом він пішов на війну добровольцем, приєднавшись до російських бойовиків.
В 2021 році на Паралімпіаді в Токіо Работницький став другим в бігу на 1500 метрів в категорії Т20.
Також Работницький був заслуженим майстром спорту Росії, триразовим чемпіоном світу, призером чемпіонатів Європи та РФ з легкої атлетики серед спортсменів із порушеннями інтелекту.
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