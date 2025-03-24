Сестри Семеренко розповіли, як загинула на Сумщині їхня бабуся

Біатлоністки Віта та Валентина Семеренко. Фото: УНІАН

Авіація РФ кілька днів поспіль атакувала населені пункти Сумської області. Під час обстрілу Краснопілля загинула бабуся відомих українських спортсменок.

Олімпійські чемпіонки з біатлону Валентина та Віта Семеренки на своїх сторінках в Instagram поділилися деталями трагедії.

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У неділю, 23 березня, внаслідок чергової атаки росіян на Краснопілля було зруйновано будинок, у якому мешкала бабуся українських спортсменок Віти та Валентини Семеренко. Біатлоністки підтвердили, що 90-річна жінка не пережила цю атаку.

Бабуся Віти та Валентини Семеренко. Фото: Facebook

Що розповіли сестри Семеренко

Олімпійські чемпіонки продемонстрували руїни, в яких припинилася ділянка їхньої рідної 90-річної бабусі. Жінка все життя прожила в Краснопіллі, там же вона зустріла початок повномасштабної російської інтервенції.

Бабуся Віти та Валентини Семеренко перебувала вдома, коли окупанти обрушили на Краснопілля ракетну та дронову атаки, яка тривала кілька днів. Бабуся українських спортсменок загинула внаслідок обстрілу, а її будинок, де зростали Віта та Валентина, повністю зруйнований.

Сестри Семеренко стали олімпійськими чемпіонками 2014 року, коли в складі української команди перемогли в естафеті. Також у Віти є "бронза" Ігор-2014 у спринті, а Валентина виборола золоту медаль у мас-старті 2015 року.

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