Сестры Семеренко рассказали, как погибла на Сумщине их бабушка

Биатлонистки Вита и Валентина Семеренко. Фото: УНИАН

Авиация РФ несколько дней подряд атаковала населенные пункты Сумской области. Во время обстрела Краснополья погибла бабушка известных украинских спортсменок.

Олимпийские чемпионки по биатлону Валентина и Вита Семеренко на своих страницах в Instagram поделились деталями трагедии.

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В воскресенье, 23 марта, в результате очередной атаки россиян на Краснополье был разрушен дом, в котором жила бабушка украинских спортсменок Виты и Валентины Семеренко. Биатлонистки подтвердили, что 90-летняя женщина не пережила эту атаку.

Бабушка Виты и Валентины Семеренко. Фото: Facebook

Что рассказали сестры Семеренко

Олимпийские чемпионки продемонстрировали руины, в которые превратился участок их родной 90-летней бабушки. Женщина всю жизнь прожила в Краснополье, там же она встретила начало полномасштабной российской интервенции.

Бабушка Виты и Валентины Семеренко находилась дома, когда оккупанты обрушили на Краснополье ракетную и дроновую атаку, которая продлилась несколько дней. Бабушка украинских спортсменок погибла в результате обстрела, а ее дом, где росли Вита и Валентина, полностью разрушен.

Сестры Семеренко стали олимпийскими чемпионками в 2014 году, когда в составе украинской команды победили в эстафете. Также у Виты есть "бронза" Игр-2014 в спринте, а Валентина завоевала золотую медаль в масстарте в 2015 году.

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