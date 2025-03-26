Ломаченко вперше за довгий час записав відеозвернення

Василь Ломаченко. Фото: Top Rank

Чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі Василь Ломаченко в останні півроку рідко з'являється на публіці. Будь-які коментарі українець взагалі нікому не дає.

У мережі з'явилося перше за тривалий період відео, де Ломаченко говорить.

Читайте також:

Що з Ломаченком

Ломаченко відвідав чемпіонат України з боксу в Одесі. Одразу ж фото з Василем почали публікувати його знайомі та гості турніру.

Однак, тренер з Ізмаїла записав із Василем відео, де чемпіон звернувся до вихованців боксерського клубу.

"Боксерському клубу великий привіт. Бажаю успіхів, міцного здоров'я, мотивації. Ставте мету перед собою, досягайте її. Усе у вас вийде, якщо будете працювати, слухати тренера, батьків, і якщо будете добре вчитися. Всього доброго", — сказав Василь.

Зазначимо, що Ломаченко зараз дуже непублічний. Очікується, що через два місяці він оголосить або наступний бій, або завершить кар'єру.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" замінить Марино Пушича на досвідченого тренера з чемпіонату Португалії.

Колишній гравець "Динамо" Артем Мілевський розповів, що сталося з його баром.

Сили оборони України ліквідували срібного призера Паралімпіади-2021.

Раніше повідомили, хто може замінити Сергія Реброва біля керма збірної України.