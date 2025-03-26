Ілля Забарний може перейти в Мілан: топ-клуб націлений на українця

Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

У "Борнмута" дуже мало шансів зберегти влітку свого центрального захисника Іллю Забарного. Дуже багато клубів хоче підписати українця.

Одним із таких клубів є гранд європейського футболу, передає портал TransferFeed.

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За інформацією джерела, 22-річний український центрбек може переїхати в італійський "Мілан".

Футболісти "Мілана". Фото: "Мілан"

Особистий інтерес до Забарного приписують новому спортивному директору "Мілана" Фабіо Паратічі.

Функціонер, нібито, планує побудувати в "Мілані" потужний клуб, як було раніше. Для виконання цих планів у команду хочуть запросити багато молодих талантів. Забарного ж називають головною метою семиразового переможця Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що зараз у "Мілані" в центрі захисту грають 23-річні Малік Тшау та Страхиня Павлович, 25-річний Маттео Габбія та 27-річний Фікайо Томорі.

У поточному сезоні Забарний зіграв у 28 матчах за "Борнмут".

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