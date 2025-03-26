Журналіст назвав зарплату Шевченка в УАФ — цифра вражає

Бурбас розкрив нечуваний заробіток Шевченка — відома сума
В українському футболі розгорається новий скандал. У центрі уваги опинився президент УАФ Андрій Шевченко, про якого заговорив відомий журналіст Ігор Бурбас.
Представник преси опублікував цифри передбачуваної зарплати Шевченка на своєму Telegram-каналі.
Ігор Бурбас заявив, що Українська Асоціація футболу не фінансує розвиток місцевого спорту. Причиною є те, що в країні триває війна, і фінансування футболу виявилося не головним завданням держави. Однак при цьому, за словами журналіста, голова УАФ отримує велику зарплату.
Яку суму назвав Бурбас
У випуску українського журналіста йдеться про серйозні гроші. Бурбас заявив, що вивчив зарплатні відомості в УАФ. У них міститься інформація, згідно з якою Андрій Шевченко отримав дві виплати.
Йдеться про суму у 2 064 202 гривні, а також про додаткову виплату відпускних у розмірі 1 041 562 гривні. Сумарно Андрію Шевченку було нараховано за грудень 3 105 764 гривні. Це еквівалентно сумі в майже 70 тисяч євро.
"Водночас перша особа українського футболу відкриває власну компанію з будівництва кортів для Падела, такого собі аристократичного і прогресивного виду спорту", — написав Бурбас.
Нагадаємо, відомий закордонний тренер готується очолити донецький "Шахтар".
Ігор Суркіс назвав умову, за виконання якої Олександр Шовковський збереже роботу в "Динамо".
Василь Ломаченко зробив несподіваний прогноз про український бокс.
Артем Мілевський поділився професійним секретом зі своїми шанувальниками.
Читайте Новини.LIVE!