Журналіст назвав зарплату Шевченка в УАФ — цифра вражає

Андрій Шевченко на Конгресі УАФ. Фото: УНІАН

В українському футболі розгорається новий скандал. У центрі уваги опинився президент УАФ Андрій Шевченко, про якого заговорив відомий журналіст Ігор Бурбас.

Представник преси опублікував цифри передбачуваної зарплати Шевченка на своєму Telegram-каналі.

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Ігор Бурбас заявив, що Українська Асоціація футболу не фінансує розвиток місцевого спорту. Причиною є те, що в країні триває війна, і фінансування футболу виявилося не головним завданням держави. Однак при цьому, за словами журналіста, голова УАФ отримує велику зарплату.

Ігор Бурбас під час програми. Фото: скриншот YouTube

Яку суму назвав Бурбас

У випуску українського журналіста йдеться про серйозні гроші. Бурбас заявив, що вивчив зарплатні відомості в УАФ. У них міститься інформація, згідно з якою Андрій Шевченко отримав дві виплати.

Йдеться про суму у 2 064 202 гривні, а також про додаткову виплату відпускних у розмірі 1 041 562 гривні. Сумарно Андрію Шевченку було нараховано за грудень 3 105 764 гривні. Це еквівалентно сумі в майже 70 тисяч євро.

"Водночас перша особа українського футболу відкриває власну компанію з будівництва кортів для Падела, такого собі аристократичного і прогресивного виду спорту", — написав Бурбас.

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