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Бурбас раскрыл баснословный заработок Шевченко — известна сумма

26 марта 2025 13:15
Иван Крутогоров - Редактор
Журналист назвал зарплату Шевченко в УАФ — цифра поражает
Андрей Шевченко на Конгрессе УАФ. Фото: УНИАН
Иван Крутогоров - Редактор

В украинском футболе разгорается новый скандал. В центре внимания оказался президент УАФ Андрей Шевченко, о котором заговорил известный журналист Игорь Бурбас.

Представитель прессы опубликовал цифры предполагаемой зарплаты Шевченко на своем Telegram-канале

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Игорь Бурбас заявил, что Украинская Ассоциация футбола не финансирует развитие местного спорта. Причиной является то, что в стране идет война, и финансирование футбола оказалось не главной задачей государства. Однако при этом, по словам журналиста, глава УАФ получает большую зарплату. 

Игорь Бурбас
Игорь Бурбас во время программы. Фото: скриншот YouTube

Какую сумму назвал Бурбас 

В выпуске украинского журналиста идет речь о серьезных деньгах. Бурбас заявил, что изучил зарплатные ведомости в УАФ. В них содержится информация, согласно которой Андрей Шевченко получил две выплаты.

Речь идет о сумме в 2 064 202 гривны, а также о дополнительной выплате отпускных в размере 1 041 562 гривны. Суммарно Андрею Шевченко было насчитано за декабрь 3 105 764 гривны. Это эквивалентно сумме в практически 70 тысячи евро. 

"В это же время первое лицо украинского футбола открывает собственную компанию по строительству кортов для Падела, этакого аристократического и прогрессивного вида спорта", — написал Бурбас. 

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