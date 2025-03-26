Илья Забарный может перейти в Милан: топ-клуб нацелен на украинца

Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

У "Борнмута" очень мало шансов сохранить летом своего центрального защитника Илью Забарного. Очень много клубов хочет подписать украинца.

Одним из таких клубов является гранд европейского футбола, передает портал TransferFeed.

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По информации источника, 22-летний украинский центрбек может переехать в итальянский "Милан".

Футболисты "Милана". Фото: "Милан"

Личный интерес к Забарному приписывают новому спортивному директору "Милана" Фабио Паратичи.

Функционер, якобы, планирует построить в "Милане" мощный клуб, как было ранее. Для выполнения этих планов в команду хотят пригласить много молодых талантов. Забарного же называют главной целью семикратного победителя Лиги чемпионов.

Отметим, что сейчас м "Милане" в центре защиты играют 23-летние Малик Тшау и Страхиня Павлович, 25-летний Маттео Габбия и 27-летний Фикайо Томори.

В текущем сезоне Забарный сыграл в 28 матчах за "Борнмут".

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