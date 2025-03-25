Забарный после Бельгии нашел на трибунах человека и подошел к нему — что произошло

Илья Забарный. Фото: УАФ

Сборная Украины 23 марта в Генке проиграла Бельгии со счетом 0:3. В связи с таким результатом команда не вышла в Дивизион А Лиги наций.

После игры футболист сборной Украины Илья Забарный побежал к трибунам, что попало в Instagram его жены Ангелины.

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Сразу после матча Забарный побежал к трибунам, где была его жена. Илья обнял любимую и поблагодарил за поддержку в матче.

Интересно, что Ангелина провела в Брюсселе интересный уик-энд, в рамках которого вместе с подругами посетила туристические места древнего города.

Сборная Украины после поражения в Лиге наций осталось выступать в Дивизионе B Лиги наций.

Лично Забарный хорошо провел оба матча, но в Брюсселе ему не повезло из-за ошибок партнеров по команде.

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