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Неймовірний вчинок зробив Забарний після поразки від Бельгії

25 березня 2025 16:28
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Забарний після Бельгії знайшов на трибунах людину та підійшов до неї — що сталося
Ілля Забарний. Фото: УАФ
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

Збірна України 23 березня в Генку програла Бельгії з рахунком 0:3. У зв’язку з таким результатом команда не вийшла в Дивізіон А Ліги націй.

Після гри футболіст збірної України Ілля Забарний побіг до трибун, що потрапило в Instagram його дружини Ангеліни.

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Відразу після матчу Забарний побіг до трибун, де була його дружина. Ілля обняв кохану та подякував за підтримку в матчі.

Цікаво, що Ангеліна провела в Брюсселі цікавий уїк-енд, в рамках якого разом з подругами відвідала туристичні місця давнього міста.

Збірна України після поразки в Лізі націй залишилось виступати в Дивізіоні B Ліги націй.

Особисто Забарний добре провів обидва матчі, але в Брюсселі йому не пощастило через помилки партнерів по команді.

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