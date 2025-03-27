ФІФА та УЄФА не хотіли усувати Росію від турнірів

Президент ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: Reuters

Моральні спонукання керівництва ФІФА та УЄФА через війну в Україні не були причиною, через яку російські збірні та клуби відсторонили від міжнародних турнірів. Вони могли б безперешкодно виступати на світовій арені й досі.

Про це повідомило видання The Independent із посиланням на власні джерела.

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Чому відсторонили Росію

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну у ФІФА та УЄФА не мали наміру розривати відносини з Росією, звідки вони отримували величезні спонсорські кошти.

Для футбольних функціонерів справжнім шоком стала ситуація, коли Польща відмовилася грати з Росією у відборі на чемпіонат світу.

Після Польщі проти матчів із Росією заявили ще 11 національних збірних, а загальна кількість відмовників могла становити 18 команд.

Якби відмовилася тільки Польща, то її б дискваліфікували згідно з правилами ФІФА та УЄФА. Однак через підтримку інших країн у них був вибір — або відсторонити всі ці країни, або відсторонити Росію. В УЄФА були змушені відмовитися від росіян, обґрунтувавши своє рішення "технічними причинами".

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