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Відомий тренер хоче працювати зі збірною України після Реброва

27 березня 2025 11:01
Іван Крутогоров - Редактор
Відомий тренер хоче замінити Реброва у збірній України
Сергій Ребров під час матчу. Фото: Reuters/Pablo Morano
Іван Крутогоров - Редактор

Тренер однієї з команди Прем'єр-ліги висловив готовність очолити збірну України. При цьому наставник заявив про повагу до роботи Сергія Реброва.

Роман Григорчук назвав умову, за якої він очолить національну команду, в інтерв'ю YouTube-каналу "Трендець".

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Роман Григорчук
Роман Григорчук перед грою. Фото: УНІАН

Що Григорчук сказав про Реброва

Тренер ЛНЗ побажав колезі удачі. Григорчук сподівається, що в наставника національної команди все буде добре, і він зуміє досягти головної мети. У "синьо-жовтих" непогані шанси пробитися на ЧС-2026, хоча завдання буде складним.

Роман Григорчук
Роман Григорчук та Сергій Ребров. Фото: УНІАН

Григорчук заявив, що ще п'ять років тому не бачив себе в ролі головного тренера збірної України. Він не розумів, що робити в перервах між зборами команди. Однак зараз ситуація змінилася, і 60-річний Григорчук готовий до нового виклику у своїй кар'єрі.

"Це жахливо цікава робота. Тут величезний діапазон дій тренера, щоб усе робити краще й краще. Це цікаво, дуже цікаво", — заявив Григорчук.

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