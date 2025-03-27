Відомий тренер хоче замінити Реброва у збірній України

Відомий тренер хоче працювати зі збірною України після Реброва
Тренер однієї з команди Прем'єр-ліги висловив готовність очолити збірну України. При цьому наставник заявив про повагу до роботи Сергія Реброва.
Роман Григорчук назвав умову, за якої він очолить національну команду, в інтерв'ю YouTube-каналу "Трендець".
Збірна України не зуміла виконати завдання щодо виходу в дивізіон А Ліги націй. "Синьо-жовті" зосередяться на відборі на Кубок Світу, який пройде наступного літа в США, Канаді та Мексиці. Проте Роман Григорчук позитивно оцінює роботу Сергія Реброва в команді. Він продовжує вірити в збірну України.
Що Григорчук сказав про Реброва
Тренер ЛНЗ побажав колезі удачі. Григорчук сподівається, що в наставника національної команди все буде добре, і він зуміє досягти головної мети. У "синьо-жовтих" непогані шанси пробитися на ЧС-2026, хоча завдання буде складним.
Григорчук заявив, що ще п'ять років тому не бачив себе в ролі головного тренера збірної України. Він не розумів, що робити в перервах між зборами команди. Однак зараз ситуація змінилася, і 60-річний Григорчук готовий до нового виклику у своїй кар'єрі.
"Це жахливо цікава робота. Тут величезний діапазон дій тренера, щоб усе робити краще й краще. Це цікаво, дуже цікаво", — заявив Григорчук.
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