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Известный тренер хочет работать со сборной Украины после Реброва

27 марта 2025 11:01
Иван Крутогоров - Редактор
Известный тренер хочет заменить Реброва в сборной Украины
Сергей Ребров во время матча. Фото: Reuters/Pablo Morano
Иван Крутогоров - Редактор

Тренер одной из команды Премьер-лиги выразил готовность возглавить сборную Украины. При этом наставник заявил об уважении к работе Сергея Реброва.

Роман Григорчук назвал условие, при котором он возглавит национальную команду, в интервью YouTube-каналу "Трендець". 

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Сборная Украины не сумела выполнить задачу по выходу в дивизион А Лиги наций. "Сине-желтые" сосредоточатся на отборе на Кубок Мира, который пройдет следующим летом в США, Канаде и Мексике. Однако Роман Григорчук позитивно оценивает работу Сергея Реброва в команде. Он продолжает верить в сборную Украины. 

Роман Григорчук
Роман Григорчук перед игрой. Фото: УНИАН

Что Григорчук сказал о Реброве 

Тренер ЛНЗ пожелал коллеге удачи. Григорчук надеется, что у наставника национальной команды все будет хорошо, и он сумеет добиться главной цели. У "сине-желтых" неплохие шансы пробиться на ЧМ-2026, хотя задача будет сложной. 

Роман Григорчук
Роман Григорчук и Сергей Ребров. Фото: УНИАН

Григорчук заявил, что еще пять лет назад не видел себя в роли главного тренера сборной Украины. Он не понимал, что делать в перерывах между сборами команды. Однако сейчас ситуация изменилась, и 60-летний Григорчук готов к новому вызову в своей карьере. 

"Это ужасно интересная работа. Здесь огромный диапазон действий тренера, чтобы все делать лучше и лучше. Это интересно, очень интересно", — заявил Григорчук.

Напомним, Игорь Суркис назвал главное условие сохранения работы нынешнего тренерского состава "Динамо". 

Василий Ломаченко перестал молчать и заявил то, чего от него долго ждали болельщики. 

Андрей Лунин летом может присоединиться к популярной команде из другого чемпионата. 

Илья Забарный вошел в список футболистов, которых хочет подписать гранд итальянского футбола. 

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