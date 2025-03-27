Известный тренер хочет заменить Реброва в сборной Украины

Сергей Ребров во время матча. Фото: Reuters/Pablo Morano

Тренер одной из команды Премьер-лиги выразил готовность возглавить сборную Украины. При этом наставник заявил об уважении к работе Сергея Реброва.

Роман Григорчук назвал условие, при котором он возглавит национальную команду, в интервью YouTube-каналу "Трендець".

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Сборная Украины не сумела выполнить задачу по выходу в дивизион А Лиги наций. "Сине-желтые" сосредоточатся на отборе на Кубок Мира, который пройдет следующим летом в США, Канаде и Мексике. Однако Роман Григорчук позитивно оценивает работу Сергея Реброва в команде. Он продолжает верить в сборную Украины.

Роман Григорчук перед игрой. Фото: УНИАН

Что Григорчук сказал о Реброве

Тренер ЛНЗ пожелал коллеге удачи. Григорчук надеется, что у наставника национальной команды все будет хорошо, и он сумеет добиться главной цели. У "сине-желтых" неплохие шансы пробиться на ЧМ-2026, хотя задача будет сложной.

Роман Григорчук и Сергей Ребров. Фото: УНИАН

Григорчук заявил, что еще пять лет назад не видел себя в роли главного тренера сборной Украины. Он не понимал, что делать в перерывах между сборами команды. Однако сейчас ситуация изменилась, и 60-летний Григорчук готов к новому вызову в своей карьере.

"Это ужасно интересная работа. Здесь огромный диапазон действий тренера, чтобы все делать лучше и лучше. Это интересно, очень интересно", — заявил Григорчук.

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