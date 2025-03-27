Російський футбол можуть повернути в міжнародні турніри цього року

Президент ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: Reuters/Louisa Gouliamaki

Міжнародні спортивні організатори намагаються повернути Росію у великий футбол. ФІФА та УЄФА вивчають можливість виведення з ізоляції місцевих клубів і збірних.

Деякі спортивні чиновники хотіли б якнайшвидше відновити в правах російський футбол, повідомляє The Independent.

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Журналісти зуміли встановити, що вже зараз "робляться кроки" щодо повернення Росії в міжнародний футбол. Деякі функціонери зробили б це "завтра ж". Уже понад три роки російський футбол залишається ізольованим через санкції, які запровадили після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Однак ситуація може змінитися.

Головний тренер збірної Росії з футболу Валерій Карпін. Фото: росЗМІ

Коли росіян повернуть у великий спорт

Високопоставлені особи вже розробляють дорожню карту повернення російських команд. Нещодавня зустріч президента ФІФА Джанні Інфантіно з главою Білого дому Дональдом Трампом додала оптимізму чиновникам, які борються за відновлення російського спорту в правах.

Однак лобі країн, які вимагають зберегти чинним нинішній порядок речей, усе ще сильне. Багато європейських клубів і збірних відмовляться грати з росіянами, якщо їх повернуть у міжнародні турніри.

Згідно з твердженням журналістів, ситуація з відстороненням росіян не зміниться до припинення вогню в Україні. Поки що сторони проводять переговори про це.

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