Російський футбол можуть повернути в міжнародні турніри цього року

Росію повернуть у світовий футбол — відомо, коли це станеться
Міжнародні спортивні організатори намагаються повернути Росію у великий футбол. ФІФА та УЄФА вивчають можливість виведення з ізоляції місцевих клубів і збірних.
Деякі спортивні чиновники хотіли б якнайшвидше відновити в правах російський футбол, повідомляє The Independent.
Журналісти зуміли встановити, що вже зараз "робляться кроки" щодо повернення Росії в міжнародний футбол. Деякі функціонери зробили б це "завтра ж". Уже понад три роки російський футбол залишається ізольованим через санкції, які запровадили після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Однак ситуація може змінитися.
Коли росіян повернуть у великий спорт
Високопоставлені особи вже розробляють дорожню карту повернення російських команд. Нещодавня зустріч президента ФІФА Джанні Інфантіно з главою Білого дому Дональдом Трампом додала оптимізму чиновникам, які борються за відновлення російського спорту в правах.
Однак лобі країн, які вимагають зберегти чинним нинішній порядок речей, усе ще сильне. Багато європейських клубів і збірних відмовляться грати з росіянами, якщо їх повернуть у міжнародні турніри.
Згідно з твердженням журналістів, ситуація з відстороненням росіян не зміниться до припинення вогню в Україні. Поки що сторони проводять переговори про це.
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