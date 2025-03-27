Российский футбол могут вернуть в международные турниры в этом году

Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото: Reuters/Louisa Gouliamaki

Международные спортивные организаторы пытаются вернуть Россию в большой футбол. ФИФА и УЕФА изучают возможность выводы из изоляции местных клубов и сборных.

Некоторые спортивные чиновники хотели бы как можно быстрее восстановить в правах российский футбол, сообщает The Independent.

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Журналисты сумели установить, что уже сейчас "предпринимаются шаги" по возвращению России в международный футбол. Некоторые функционеры сделали бы это "завтра же". Уже более трех лет российский футбол остается изолирован из-за санкций, которые ввели после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако ситуация может измениться.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Фото: росСМИ

Когда россиян вернут в большой спорт

Высокопоставленные лица уже разрабатывают дорожную карту возвращения российских команд. Недавняя встреча президента ФИФА Джанни Инфантино с главой Белого дома Дональдом трампом добавила оптимизма чиновникам, которые борются за восстановление российского спорта в правах.

Однако лобби стран, которые требуют сохранить в силе нынешний порядок вещей, все еще сильно. Многие европейские клубы и сборные откажутся играть с россиянами, если их вернут в международные турниры.

Согласно утверждению журналистов, ситуация с отстранением россиян не изменится до прекращения огня в Украине. Пока стороны проводят переговоры об этом.

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