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Россию вернут в мировой футбол — известно, когда это произойдет

27 марта 2025 09:52
Иван Крутогоров - Редактор
Российский футбол могут вернуть в международные турниры в этом году
Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото: Reuters/Louisa Gouliamaki
Иван Крутогоров - Редактор

Международные спортивные организаторы пытаются вернуть Россию в большой футбол. ФИФА и УЕФА изучают возможность выводы из изоляции местных клубов и сборных. 

Некоторые спортивные чиновники хотели бы как можно быстрее восстановить в правах российский футбол, сообщает The Independent

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Журналисты сумели установить, что уже сейчас "предпринимаются шаги" по возвращению России в международный футбол. Некоторые функционеры сделали бы это "завтра же". Уже более трех лет российский футбол остается изолирован из-за санкций, которые ввели после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако ситуация может измениться. 

Валерий Карпин
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Фото: росСМИ

Когда россиян вернут в большой спорт 

Высокопоставленные лица уже разрабатывают дорожную карту возвращения российских команд. Недавняя встреча президента ФИФА Джанни Инфантино с главой Белого дома Дональдом трампом добавила оптимизма чиновникам, которые борются за восстановление российского спорта в правах. 

Однако лобби стран, которые требуют сохранить в силе нынешний порядок вещей, все еще сильно. Многие европейские клубы и сборные откажутся играть с россиянами, если их вернут в международные турниры.

Согласно утверждению журналистов, ситуация с отстранением россиян не изменится до прекращения огня в Украине. Пока стороны проводят переговоры об этом. 

Напомним, главному тренеру "Динамо" угрожает отставка в случае невыполнения задачи на сезон. 

Василий Ломаченко прервал молчание, появился на известном турнире и обратился к украинцам. 

Трансфер Андрея Лунина в известный клуб оказался под угрозой срыва по удивительной причине. 

Илья Забарный стал кандидатом на переход в один из самых титулованных клубов мира. 

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