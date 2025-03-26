Российские дроны атаковали Харьков во время футбольного матча

Россия ударила возле ОСК Металлист во время игры в футбол — видео
Вооруженные силы Российской Федерации 26 марта атаковали Харьков, Сумы и Днепр. В главном городе Слобожанщины удар дронов пришелся близко к спортивной инфраструктуре.
Дроны упали близко к стадиону "Металлист", передает портал Новини.LIVE.
Российский удар был во время футбольного матча
На знаменитых футбольных полях возле стадиона ОСК "Металлист" проходил футбольный матч, когда начался налет дронов.
Футболисты, которые находились на площадке, начали убегать с нее, а кто не успел, то в целях безопасности падали на землю.
По информации Президента Украины Владимира Зеленского, Харьков атаковали более десяти дронов.
В результате удара пострадали восемь человек, среди которых один ребенок. Пока неизвестно, пострадал ли кто-то из футболистов.
Отметим, что российские дроны не впервые взрываются возле ОСК "Металлист", который был отремонтирован перед российским вторжением в феврале 2022 года.
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