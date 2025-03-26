Российские дроны атаковали Харьков во время футбольного матча

Архивное фото стадиона ОСК "Металлист". Фото: ПФЛ

Вооруженные силы Российской Федерации 26 марта атаковали Харьков, Сумы и Днепр. В главном городе Слобожанщины удар дронов пришелся близко к спортивной инфраструктуре.

Дроны упали близко к стадиону "Металлист", передает портал Новини.LIVE.

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На знаменитых футбольных полях возле стадиона ОСК "Металлист" проходил футбольный матч, когда начался налет дронов.

Футболисты, которые находились на площадке, начали убегать с нее, а кто не успел, то в целях безопасности падали на землю.

По информации Президента Украины Владимира Зеленского, Харьков атаковали более десяти дронов.

В результате удара пострадали восемь человек, среди которых один ребенок. Пока неизвестно, пострадал ли кто-то из футболистов.

Отметим, что российские дроны не впервые взрываются возле ОСК "Металлист", который был отремонтирован перед российским вторжением в феврале 2022 года.

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