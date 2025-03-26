Російські дрони атакували Харків під час футбольного матчу

Архівне фото стадіону ОСК "Металіст". Фото: ПФЛ

Збройні сили Російської Федерації 26 березня атакували Харків, Суми та Дніпро. В головному місті Слобожанщини удар дронів прийшовся близько до спортивної інфраструктури.

Дрони впали близько до стадіону "Металіст", передає портал Новини.LIVE.

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На знаменитих футбольних полях біля стадіону ОСК "Металіст" проходив футбольний матч, коли почався наліт дронів.

Футболісти, які перебували на майданчику, почали тікати з нього, а хто не встиг, то в цілях безпеки падали на землю.

За інформацією Президента України Володимира Зеленського, Харків атакували більше ніж десять дронів.

В результаті удару постраждали вісім людей, серед яких одна дитина. Наразі невідомо, чи постраждав хтось з футболістів.

Зазначимо, що російські дрони не вперше вибухають біля ОСК "Металіст", який було відремонтовано перед російським вторгненням в лютому 2022 року.

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