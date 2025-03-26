Російські дрони атакували Харків під час футбольного матчу

Росія вдарила біля стадіону Металіст під час гри в футбол — відео
Збройні сили Російської Федерації 26 березня атакували Харків, Суми та Дніпро. В головному місті Слобожанщини удар дронів прийшовся близько до спортивної інфраструктури.
Дрони впали близько до стадіону "Металіст", передає портал Новини.LIVE.
Російський удар був під час футбольного матчу
На знаменитих футбольних полях біля стадіону ОСК "Металіст" проходив футбольний матч, коли почався наліт дронів.
Футболісти, які перебували на майданчику, почали тікати з нього, а хто не встиг, то в цілях безпеки падали на землю.
За інформацією Президента України Володимира Зеленського, Харків атакували більше ніж десять дронів.
В результаті удару постраждали вісім людей, серед яких одна дитина. Наразі невідомо, чи постраждав хтось з футболістів.
Зазначимо, що російські дрони не вперше вибухають біля ОСК "Металіст", який було відремонтовано перед російським вторгненням в лютому 2022 року.
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