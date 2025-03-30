Ексгравець Динамо Горан Попов вірить у повернення Росії у футбол

Голова УАФ Андрій Шевченко та Горан Попов. Фото: instagram.com/gp3_sportmanagement

Один із колишніх гравців київського "Динамо", який залишив слід в історії клубу, видав дуже резонансну заяву. Вона стосується Російської Федерації.

Ексгравець "Динамо" Горан Попов в інтерв'ю росЗМІ заявив, що був би радий поверненню Росії у світовий футбол.

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Горан Попов та Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/gp3_sportmanagement

Що сказав Горан Попов

Македонець зазначає, що "багато хто впевнений" в тому, що Росія отримає уайлд-кард на чемпіонат світу-2026. Він підкреслив, що чекає на повернення російських команд на міжнародну арену.

"Буквально нещодавно спілкувалися із македонськими партнерами, вони впевнено сказали мені, що Росія отримає уайлд-кард. Такі розмови скрізь є і всі висловлюються позитивно. Я радий поверненню Росії, звичайно. Усі збірні та клуби мають грати там, де треба, бо між спортом та політикою є різниця", — заявив Попов.

Горан Попов виступав за київське "Динамо" з 2010 по 2014 рік.

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