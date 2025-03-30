Крупський розповів, чому зірвався його перехід в Динамо

Гравець полтавської "Ворскли" Ілля Крупський. Фото: instagram.com/krupskiy_27

Київське "Динамо" продовжує боротьбу за чемпіонство в УПЛ. У клубі постійно розглядають кадрові підсилення.

Захисник полтавської "Ворскли" Ілля Крупський під час ефіру на YouTube-каналі "Динамівець" розповів, як міг потрапити до команди Олександра Шовковського.

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Він зазначив, що такий варіант справді був. Але у підсумку завадив фактор Ігоря Суркіса.

Що розповів Крупський

Ілля Крупський зазначив, що отримав інформацію від агента про інтерес "Динамо", коли був у складі молодіжної збірної України.

"У вересні ми грали з Сербією та Ірландією. За два дні до матчу з Сербією закінчувалося трансферне вікно. За два дні до гри мене набирає мій агент і каже: "Ти хочеш в "Динамо"?" — сказав він.

Гравець підтвердив, що хоче до київського клубу.

"Залишалося два дні до закриття трансферного вікна, і так вийшло, що не встигли. Ігор Суркіс був не в країні, тому це було важко здійснити. Залишалися лічені години, і цей трансфер не відбувся", — сказав Крупський.

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