Шовковський пояснив, чому Бражко не зіграв з Рухом

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" в 22-му турі УПЛ у Львові обіграло "Рух" з рахунком 2:0. У цій грі не вийшов на поле опорний півзахисник Володимир Бражко.

Після гри головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський в ефірі УПЛ ТБ розповів, чому не зіграв Бражко.

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Володимир Бражко. Фото: "Динамо"

Чому Бражко не грав з "Рухом"

За словами Шовковського, Бражко є гравцем команди, який був готовий вийти на поле, але він вирішив випустити Миколу Михайленка, який добре зіграв.

Шовковський підкреслив, що в команді існує здорова конкуренція, і Бражко ще матиме можливості зіграти як у чемпіонаті, так і в Кубку України.

Фахівець також пояснив, що Бражко повернувся з молодіжної збірної, де провів два матчі — один тайм у першій грі та повний матч у другій, через що підготовка до "Руху" була ускладнена, враховуючи дорогу та недостатній час на відновлення.

За словами тренера, Бражко провів перше тренування лише 26-27 числа, і після останнього матчу ще не минуло 48 годин, але загалом був у порядку.

Також тренер додав, що травма та вимушена заміна Дениса Попова на Крістіана Біловара завадили Бражку вийти на поле.

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