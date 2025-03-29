Динамо здолало Рух та зміцнило лідерство в УПЛ

Гравці "Динамо" вітають Віталія Буяльського. Фото: "Динамо"

У 22-му турі УПЛ львівський "Рух" приймав лідера чемпіонату — київське "Динамо". В першому колі господарі та гості зіграли внічию 0:0.

Другий матч завершився перемогою "Динамо", повідомив портал Новини.LIVE.

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"Рух" — "Динамо"

Кияни в черговому матчі після зимової перерви провели хороший перший тайм та жахливу другу половину гри.

При цьому, їх футбол виглядав примітивним ще в першій половині гри, оскільки команда лише й робила, що закидувала м’яч уперед на Владислава Ваната. Два голи киян народилися після чудової індивідуальної гри Віталія Буяльського.

На 11-й хвилині капітан "Динамо" отримав пас у своєму штрафному майданчику та у дотик перевів його на Ваната, якому ніхто не завадив пробити у ближній кут воріт.

Після цього на 30-й хвилині Буяльський на дальній стійці замкнув подачу Андрія Ярмоленка.

У другому таймі "Рух" вирівняв гру, а "Динамо" стало схоже на команду рівня середняка УПЛ. Шовковський навіть освіжив гру виходом на поле Крістіана Біловара. Однак, вдалося втримати рахунок.

"Рук" — "Динамо" — 0:2

Голи: Ванат, 11, Буяльський 30

"Рух": Ледвій — Слюбик, Дідик, Холод (Алмазбеков, 77) — Кітела, Притула (Едсон, 57), Підгурський (Тлумак, 77), Пастух, Роман (Калінець, 86) — Климчук, Карабін (Рябов, 57).

"Динамо": Нещерет — Караваєв, Попов (Біловар, 80), Михавко, Дубінчак — Михайленко, Шапаренко (Рубчинський, 70) — Ярмоленко (Волошин, 76), Буяльський (Піхальонок, 70), Кабаєв — Ванат (Герреро, 70).

Попередження: Підгурський — Кабаєв, Піхальонок

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