Динамо одолело Рух и укрепило лидерство в УПЛ

Игроки "Динамо" поздравляют Виталия Буяльского. Фото: "Динамо"

В 22-м туре УПЛ львовский "Рух" принимал лидера чемпионата — киевское "Динамо". В первом круге хозяева и гости сыграли вничью 0:0.

Второй матч завершился победой "Динамо", сообщил портал Новини.LIVE.

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"Рух" — "Динамо"

Киевляне в очередном матче после зимнего перерыва провели хороший первый тайм и ужасную вторую половину игры.

При этом, их футбол выглядел примитивным еще в первой половине, поскольку команда только и делала, что забрасывала мяч вперед на Владислава Ваната. Два гола киевлян родились после великолепной индивидуальной игры Виталия Буяльского.

На 11-й минуте капитан "Динамо" получил пас в своей штрафной площадке и в касание перевел его на Ваната, которому никто не помешал пробить в ближний угол ворот.

После этого на 30-й минуте Буяльский на дальней штанге замкнул подачу Андрея Ярмоленко.

Во втором тайме "Рух" выровнял игру, а "Динамо" стало похоже на команду уровня середняка УПЛ. Шовковский даже освежил игру выходом на поле Кристиана Биловара. Однако, удалось удержать счет.

"Рук" — "Динамо" — 0:2

Голы: Ванат, 11, Буяльский 30

"Рух": Ледвий — Слюбик, Дидык, Холод (Алмазбеков, 77) — Китела, Притула (Эдсон, 57), Пидгурский (Тлумак, 77), Пастух, Роман (Калинец, 86) — Климчук, Карабин (Рябов, 57).

"Динамо": Нещерет — Караваев, Попов (Биловар, 80), Михавко, Дубинчак — Михайленко, Шапаренко (Рубчинский, 70) — Ярмоленко (Волошин, 76), Буяльский (Пихаленок, 70), Кабаев — Ванат (Герреро, 70).

Предупреждения: Пидгурский — Кабаев, Пихаленок

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