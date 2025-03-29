Александрия и Шахтер одержали победы в 22-м туре УПЛ

"Шахтер" празднует второй гол. Фото: "Шахтер"

В Украинской премьер-лиге прошли матчи 22-тура. Свои встречи провели вторая и третья команды турнирной таблицы.

"Александрия" и "Шахтер" выиграли свои матчи, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Левый Берег" — "Александрия"

Для "Александрии" матч начался удачно, поскольку удалось забить быстрый гол. На 13-й минуте Никита Кравченко подал угловой с правого фланга, а Евгений Смирный пробил головой в ближний угол ворот.

После пропущенного гола "Левый Берег" не пошел в атаку, а закрылся как черепаха на своей половине поля.

Во втором тайме "Александрия" продолжала пытаться делать атаки, но соперник хорошо защищался. Поэтому игра завершилась со счетом 0:1.

"Левый Берег" — "Александрия" — 0:1

Гол: Смирный, 13

"Оболонь" — "Шахтер"

"Шахтер" сразу начал создавать моменты и поэтому Георгий Судаков уже на 4-й минуте пробил в перекладину с острого угла.

Гол болельщики увидели на 22-й минуте. Артем Бондаренко подал с левого фланга, а Эгиналду головой пробил голкипера.

"Шахтеру" в этой игре тоже было непросто создавать моменты. Поэтому последний гол они забили в конце матча - дебютным голом отметился 20-летний вингер Антон Глущенко.

"Оболонь" — "Шахтер" — 0:2

Голы: Эгиналду, 22, Глущенко, 89

После 22-х туров "Александрия" продолжает опережать "Шахтер" на шесть очков, но у "горняков" матч в запасе.

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