Александрия и Шахтер одержали победы в 22-м туре УПЛ

Шахтер и Александрия синхронно победили в гонке за Динамо
В Украинской премьер-лиге прошли матчи 22-тура. Свои встречи провели вторая и третья команды турнирной таблицы.
"Александрия" и "Шахтер" выиграли свои матчи, сообщил портал Новини.LIVE.
"Левый Берег" — "Александрия"
Для "Александрии" матч начался удачно, поскольку удалось забить быстрый гол. На 13-й минуте Никита Кравченко подал угловой с правого фланга, а Евгений Смирный пробил головой в ближний угол ворот.
После пропущенного гола "Левый Берег" не пошел в атаку, а закрылся как черепаха на своей половине поля.
Во втором тайме "Александрия" продолжала пытаться делать атаки, но соперник хорошо защищался. Поэтому игра завершилась со счетом 0:1.
"Левый Берег" — "Александрия" — 0:1
Гол: Смирный, 13
"Оболонь" — "Шахтер"
"Шахтер" сразу начал создавать моменты и поэтому Георгий Судаков уже на 4-й минуте пробил в перекладину с острого угла.
Гол болельщики увидели на 22-й минуте. Артем Бондаренко подал с левого фланга, а Эгиналду головой пробил голкипера.
"Шахтеру" в этой игре тоже было непросто создавать моменты. Поэтому последний гол они забили в конце матча - дебютным голом отметился 20-летний вингер Антон Глущенко.
"Оболонь" — "Шахтер" — 0:2
Голы: Эгиналду, 22, Глущенко, 89
После 22-х туров "Александрия" продолжает опережать "Шахтер" на шесть очков, но у "горняков" матч в запасе.
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