Олександрія та Шахтар здобули перемоги у 22-му турі УПЛ

"Шахтар" святкує другий гол. Фото: "Шахтар"

В Українській прем’єр-лізі пройшли матчі 22-туру. Свої зустрічі провели друга та третя команди турнірної таблиці.

"Олександрія" та "Шахтар" виграли свої матчі, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Лівий Берег" — "Олександрія"

Для "Олександрії" матч почався вдало, оскільки вдалося забити швидкий гол. На 13-й хвилині Микита Кравченко подав кутовий з правого флангу, а Євген Смирний пробив головою в ближній кут воріт.

Після пропущеного голу "Лівий Берег" не пішов в атаку, а закрився як черепаха на своїй половині поля.

У другому таймі "Олександрія" продовжувала намагатися робити атаки, але суперник добре захищався. Тому гру завершилась з рахунком 0:1.

"Лівий Берег" — "Олександрія" — 0:1

Гол: Смирний, 13

"Оболонь" — "Шахтар"

"Шахтар" відразу почав створювати моменти і тому Георгій Судаков вже на 4-й хвилині пробив у поперечину з гострого кута.

Гол уболівальники побачили на 22-й хвилині. Артем Бондаренко подав з лівого флангу, а Егіналду головою пробив голкіпера.

"Шахтарю" в цій грі теж було непросто створювати моменти. Тому останній гол вони забили в кінці матчу — дебютним голом відзначився 20-річний вінгер Антон Глущенко.

"Оболонь" — "Шахтар" — 0:2

Голи: Егіналду, 22, Глущенко, 89

Після 22-х турів "Олександрія" продовжує випереджати "Шахтар" на шість очок, але у "гірників" матч у запасі.

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