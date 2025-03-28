Зірка Манчестер Сіті піде в команду Жозе Моурінью

Жозе Моурінью отримує попередження. Фото: Reuters/Russell Cheyne

Головний тренер "Фенербахче" Жозе Моурінью хоче бачити в турецькій команді одного з футболістів "Манчестер Сіті". Наставник "містян" Хосеп Гвардіола готовий відпустити цього гравця.

Клуби обговорять трансфер наприкінці весни, повідомляє Mirror.

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"Фенербахче" не вдалося скласти "Галатасараю" конкуренцію в чемпіонаті Туреччини. Команді зі Стамбула не допомогло навіть запрошення Жозе Моурінью. Проте влітку португальському тренеру дадуть карт-бланш на підсилення складу. І одним із новачків команди може стати футболіст "Манчестер Сіті".

Кого хоче підписати Моурінью

Стамбульський клуб цікавиться голкіпером збірної Бразилії Едерсоном. Влітку 31-річний футболіст завершить кар'єру в "Манчестер Сіті", який не готовий продовжити контракт з однією зі своїх зірок. Однак "Фенербахче" доведеться витримати конкуренцію з боку інших команд.

Едерсона спробує підписати туринський "Ювентус", а також "Аль-Наср". Клуб із Саудівської Аравії готовий платити досвідченому голкіперу 900 000 фунтів стерлінгів на тиждень, і жодна європейська команда не зможе покращити таку пропозицію.

Едерсон і Ерлінг Голанн. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Бразильцю доведеться вирішити, чи хоче він і далі виступати на найвищому рівні. Не виключено, що Едерсон вибере "Фенербахче" через те, що хоче поїхати з національною командою на Кубок Світу 2026 року.

Нагадаємо, один із вихованців київського "Динамо" теж може стати футболістом турецького клубу.

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