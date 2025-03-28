Жирона вирішила майбутнє Циганкова в каталонській команді

Віктор Циганков під час розминки. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

В іспанській "Жироні" побоюються втратити лідерів команди наприкінці нинішнього сезону. Клуб хоче зберегти провідних футболістів на чолі з півзахисником збірної України Віктором Циганковим.

"Жирона" готова піти на компроміс, щоб зберегти лідерів, повідомляє Mundo Deportivo.

Читайте також:

Сезон 2024/2025 виходить далеко не таким успішним для "Жирони", яким був попередній. За підсумками 28 матчів підопічні Мічела Санчеса посідають 13 місце в турнірній таблиці й не претендують на повторення успіху та вихід до Ліги чемпіонів.

У "Жироні" визнали невдалою трансферну кампанію, яку клуб провів минулого літа. Каталонці так і не знайшли заміну Артему Довбику, а тепер бояться втратити й інших лідерів, якими цікавляться багато клубів.

Віктор Циганков у збірній України. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

"Жирона" може продати, але хоче зберегти Циганкова

Головний тренер каталонської команди вважає українського гравця одним із лідерів команди. Мічел Санчес розуміє, що без Віктора Циганкова йому буде складно організувати гру в атаці. Але на 27-річного хавбека претендують й інші клуби з Іспанії, Італії та Німеччини.

Уже влітку "Жирона" може отримати кілька пропозицій щодо трансферу Циганкова. Контракт гравця діє до літа 2027 року, і каталонський клуб готовий поліпшити угоди, щоб збільшити трансферну вартість українця. "Жирона" не відпустить Циганкова дешевше за 40 млн євро.

Циганков розмірковує про нинішній сезон. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Український півзахисник пропустив початок сезону через травму, після якої відновився і повернувся до основного складу "Жирони". У цьому сезоні Циганков зіграв уже 22 поєдинки, в яких забив 2 голи та зробив 4 результативні передачі.

Нагадаємо, капітан київського "Динамо" Віталій Буяльський може отримати одразу дві пропозиції про трансфери.

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський теж може піти з київського клубу наприкінці сезону.

Новий наставник може з'явитися й у збірної України у разі звільнення Сергія Реброва.

Відома справжня причина, яка призвела до дискваліфікації російських футбольних клубів і збірних.