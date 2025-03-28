Жирона вирішила майбутнє Циганкова в каталонській команді

Жирона назвала дві умови для трансферу Циганкова
В іспанській "Жироні" побоюються втратити лідерів команди наприкінці нинішнього сезону. Клуб хоче зберегти провідних футболістів на чолі з півзахисником збірної України Віктором Циганковим.
"Жирона" готова піти на компроміс, щоб зберегти лідерів, повідомляє Mundo Deportivo.
Сезон 2024/2025 виходить далеко не таким успішним для "Жирони", яким був попередній. За підсумками 28 матчів підопічні Мічела Санчеса посідають 13 місце в турнірній таблиці й не претендують на повторення успіху та вихід до Ліги чемпіонів.
У "Жироні" визнали невдалою трансферну кампанію, яку клуб провів минулого літа. Каталонці так і не знайшли заміну Артему Довбику, а тепер бояться втратити й інших лідерів, якими цікавляться багато клубів.
"Жирона" може продати, але хоче зберегти Циганкова
Головний тренер каталонської команди вважає українського гравця одним із лідерів команди. Мічел Санчес розуміє, що без Віктора Циганкова йому буде складно організувати гру в атаці. Але на 27-річного хавбека претендують й інші клуби з Іспанії, Італії та Німеччини.
Уже влітку "Жирона" може отримати кілька пропозицій щодо трансферу Циганкова. Контракт гравця діє до літа 2027 року, і каталонський клуб готовий поліпшити угоди, щоб збільшити трансферну вартість українця. "Жирона" не відпустить Циганкова дешевше за 40 млн євро.
Український півзахисник пропустив початок сезону через травму, після якої відновився і повернувся до основного складу "Жирони". У цьому сезоні Циганков зіграв уже 22 поєдинки, в яких забив 2 голи та зробив 4 результативні передачі.
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