Жирона решила будущее Цыганкова в каталонской команде

Виктор Цыганков во время разминки. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

В испанской "Жироне" опасаются потерять лидеров команды в конце нынешнего сезона. Клуб хочет сохранить ведущих футболистов во главе с полузащитником сборной Украины Виктором Цыганковым.

"Жирона" готова пойти на компромисс, чтобы сохранить лидеров, сообщает Mundo Deportivo.

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Сезон 2024/2025 получается далеко не таким успешным для "Жироны", каким был предыдущий. По итогам 28 матчей подопечные Мичела Санчеса занимают 13 место в турнирной таблице и не претендуют на повторение успеха и выход в Лигу чемпионов.

В "Жироне" признали неудачной трансферную кампанию, которую клуб провел прошлым летом. Каталонцы так и не нашли замену Артему Довбику, а теперь боятся потерять и других лидеров, которыми интересуются многие клубы.

Виктор Цыганков в сборной Украины. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

"Жирона" может продать, но хочет сохранить Цыганкова

Главный тренер каталонской команды считает украинского игрока одним из лидеров команды. Мичел Санчес понимает, что без Виктора Цыганкова ему будет сложно организовать игру в атаке. Но на 27-летнего хавбека претендуют и другие клубы из Испании, Италии и Германии.

Уже летом "Жирона" может получить несколько предложений по трансферу Цыганкова. Контракт игрока действует до лета 2027 года, и каталонский клуб готов улучшить соглашения, чтобы увеличить трансферную стоимость украинца. "Жирона" не отпустит Цыганкова дешевле 40 млн евро.

Цыганков размышляет о нынешнем сезоне. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Украинский полузащитник пропустил начало сезона из-за травмы, после которой восстановился и вернулся в основной состав "Жироны". В этом сезоне Цыганков сыграл уже 22 поединка, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Напомним, капитан киевского "Динамо" Виталий Буяльский может получить сразу два предложения о трансферах.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский тоже может уйти из киевского клуба в конце сезона.

Новый наставник может появиться и у сборной Украины в случае ухода Сергея Реброва.

Известна настоящая причина, которая привела к дисквалификации российских футбольных клубов и сборных.