Жирона решила будущее Цыганкова в каталонской команде

Жирона назвала два условия для трансфера Цыганкова
В испанской "Жироне" опасаются потерять лидеров команды в конце нынешнего сезона. Клуб хочет сохранить ведущих футболистов во главе с полузащитником сборной Украины Виктором Цыганковым.
"Жирона" готова пойти на компромисс, чтобы сохранить лидеров, сообщает Mundo Deportivo.
Сезон 2024/2025 получается далеко не таким успешным для "Жироны", каким был предыдущий. По итогам 28 матчей подопечные Мичела Санчеса занимают 13 место в турнирной таблице и не претендуют на повторение успеха и выход в Лигу чемпионов.
В "Жироне" признали неудачной трансферную кампанию, которую клуб провел прошлым летом. Каталонцы так и не нашли замену Артему Довбику, а теперь боятся потерять и других лидеров, которыми интересуются многие клубы.
"Жирона" может продать, но хочет сохранить Цыганкова
Главный тренер каталонской команды считает украинского игрока одним из лидеров команды. Мичел Санчес понимает, что без Виктора Цыганкова ему будет сложно организовать игру в атаке. Но на 27-летнего хавбека претендуют и другие клубы из Испании, Италии и Германии.
Уже летом "Жирона" может получить несколько предложений по трансферу Цыганкова. Контракт игрока действует до лета 2027 года, и каталонский клуб готов улучшить соглашения, чтобы увеличить трансферную стоимость украинца. "Жирона" не отпустит Цыганкова дешевле 40 млн евро.
Украинский полузащитник пропустил начало сезона из-за травмы, после которой восстановился и вернулся в основной состав "Жироны". В этом сезоне Цыганков сыграл уже 22 поединка, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
Напомним, капитан киевского "Динамо" Виталий Буяльский может получить сразу два предложения о трансферах.
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский тоже может уйти из киевского клуба в конце сезона.
Новый наставник может появиться и у сборной Украины в случае ухода Сергея Реброва.
Известна настоящая причина, которая привела к дисквалификации российских футбольных клубов и сборных.
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