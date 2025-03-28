Буяльским интересуются два известных европейских клуба

Игроки "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" продолжает бороться за чемпионский титул в УПЛ. Команда Александра Шовковского лидирует в турнирной таблице и является фаворитом в борьбе за золотые медали.

Летом вне зависимости от итогов сезона "Динамо" сильно изменит состав. Лидер команды тоже уйдет из киевского клуба, сообщает Fanatik.

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Виталий Буяльский является воспитанником и одним из лидеров "Динамо". Капитан "бело-синих" только один сезон провел в другой команде, когда выступал на правах аренды за "Говерлу". Но летом 2025 года опытный полузащитник сможет завершить этап карьеры в киевском клубе.

Виталий Буяльский во время атаки. Фото: пресс-служба клуба

Две команды интересуются Буяльским

Турецкий "Галатасарай" уже больше года следит за выступлениями капитана "Динамо". Контракт 32-летнего полузащитника истекает через несколько месяцев. Стамбульский клуб привлекает возможность бесплатно подписать опытного и результативного игрока.

Также в услугах Буяльского заинтересована итальянская "Болонья". Этот клуб не готов платить за украинского игрока, но может предложить ему выгодный контракт на два года.

Виталий Буяльский и Сергей Ребров в 2015 году. Фото: УНИАН

В "Динамо" готовы отпустить Виталия Буяльского. В клубе ценят вклад, который он сделал в успехи команды и не будут препятствовать уходу полузащитника, который в этом сезоне забил уже 5 голов и сделал 6 результативных передач.

Напомним, известный украинский тренер хочет заменить в сборной Украины Сергея Реброва.

Александр Шовковский тоже может покинуть "Динамо" летом 2025 года, если не добьется важного достижения.

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