Милевский удивил откровением о самом близком человеке

Бывшие игроки "Динамо" Артем Милевский и Александр Алиев. Фото: instagram.com/sport.businessclub

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский ведет активную публичную жизнь. В том числе общается со своими фанатами.

Известный футболист в своем Instagram ответил на некоторые вопросы подписчиков, пишет портал Новини.LIVE.

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Среди прочего, его спросили о лучшем друге в жизни. Ответ мог удивить многих его фанатов.

Артем Милевский отвечает на вопросы. Фото: скриншот

Что написал Милевский

Хотя многие из подписчиков, скорее всего, ожидали, что игрок назовет Александра Алиева, Артем Милевский ответил, что лучшим его другом по жизни является его сестра.

Как ранее писали СМИ, сестру Артема Милевского зовут Ксения. Она младше брата на пять лет, и также была связана со спортом.

Ксения Милевская показывала хорошие результаты на юниорском уровне в теннисе. Однако, к сожалению, получила травму и уже в 22 завершила спортивную карьеру.

Напомним, в УЕФА и ФИФА хотят вернуть Россию в мировой футбол, уже известны детали.

Киевское "Динамо" может летом сменить главного тренера, Александру Шовковскому поставили условие.

Украинский голкипер Андрей Лунин может перейти в известный английский клуб, но этот трансфер под угрозой.

Известный украинский тренер готов тренировать сборную Украины в случае, если там решат уволить Сергея Реброва.