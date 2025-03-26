Милевский поделился мнением о Тотти и его планах посетить Москву

Артем Милевский на стадионе. Фото: скриншот YouTube

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский прокомментировал скандал, который прогремел в мировом футболе. Речь идет о поездке экс-звезды итальянского спорта Франческо Тотти в Москву.

Милевский оценил поступок "Императора Рима" в чат-боте своего Telegram-канала.

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Франческо Тотти известен по выступления за "Рому", в которой провел всю карьеру, и сборную Италии, с которой стал чемпионом мира. Он несколько раз получал предложения о трансфере в топ-клубы мира, но отказывался, чтобы остаться в "Роме". В обычной жизни спортсмен оказался не столь принципиален.

Франческо Тотти во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Милевский оценил поступок Тотти

Бывший футболист римского клуба отправится с представительской миссией в Россию, где посетит Москву. Тотти открыто критикуют за это решение и в Италии, и за пределами страны. Однако Франческо заявляет, что отправится в РФ исключительно со спортивной миссией, а вопросы политики и дипломатии его не интересуют.

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский был удивлен решению Франческо Тотти, против которого не раз боролся на футбольном поле. Украинский спортсмен надеется, что итальянская звезда передумает и отметит путешествие, которое назначено на 8 апреля.

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