Франческо Тотти получил насмешки со стороны итальянцев за поездку в Россию

Франческо Тотти. Фото: instagram.com/francescototti

Легендарный экс-футболист "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти решил поехать в Россию 8 апреля. Бывший спортсмен решил, что он вне политики.

За это решение Тотти получил сатирическую награду, сообщил портал Sport Mediaset.

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Франческо Тотти. Фото: instagram.com/francescototti

Что подарили Тотти

Бывший нападающий во второй раз в жизни получил сатирическую награду, но на этот раз из-за поездки в Москву на международную премию.

Ведущий программы Striscia la Notizia Валерио Стаффелли встретил Тотти на парковке и попытался вручить ему саркастическую награду "Золотого тапира", которую вручают за скандалы и провалы.

Тотти также спросили:

"Поедете ли вы в Россию 8 апреля? Правда, что Путин — фанат "Ромы"?" — спросил Стаффелли.

Тотти отказался брать награду и отвечать на вопрос, после чего сел в машину, которую он припарковал на пешеходном переходе, перегородив пандус для инвалидов.

Отметим, что Тотти впервые получил такую награду в 2022 году, когда ему ее вручили из-за громкого развода с женой.

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