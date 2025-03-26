Франческо Тотті зазнав насмішок з боку італійців за поїздку в Росію

Франческо Тотті. Фото: instagram.com/francescototti

Легендарний ексфутболіст "Роми" і збірної Італії Франческо Тотті вирішив поїхати в Росію 8 квітня. Колишній спортсмен вирішив, що він поза політикою.

За це рішення Тотті отримав сатиричну нагороду, повідомив портал Sport Mediaset.

Читайте також:

Франческо Тотті. Фото: instagram.com/francescototti

Що подарували Тотті

Колишній нападник вдруге в житті отримав сатиричну нагороду, але цього разу через поїздку до Москви на міжнародну премію.

Ведучий програми Striscia la Notizia Валеріо Стаффеллі зустрів Тотті на парковці та спробував вручити йому саркастичну відзнаку "Золотого тапіра", яку вручають за скандали та провали.

Тотті також запитали:

"Чи поїдете ви в Росію 8 квітня? Правда, що Путін - фанат "Роми"? " — запитав Стаффеллі.

Тотті відмовився брати нагороду і відповідати на запитання, після чого сів у машину, яку він припаркував на пішохідному переході, перегородивши пандус для інвалідів.

Зазначимо, що Тотті вперше отримав таку нагороду 2022 року, коли він йому її вручили через гучне розлучення з дружиною.

Нагадаємо, український форвард "Роми" Артем Довбик влітку може перейти в іспанський клуб.

Артем Мілевський розповів, що сталося з його бізнесом після коронавірусу і початку повномасштабної війни.

Мадридський "Реал" знає, ким хоче замінити Карло Анчелотті.

Кар'єру Кріштіану Роналду штучний інтелект продемонстрував через відео.