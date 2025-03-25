Тотті розповів, чому їде у Москву — всі деталі

Колишній гравець "Роми" Франческо Тотті. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

У Москві відбудеться великий спортивний захід. На нього запрошені, у тому числі відомі зірки футболу.

Колишній лідер римської "Роми" Франческо Тотті пояснив, чому вирішив їхати до Москви на церемонію, яка відбудеться 8 квітня, пише Ansa.

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Колишній гравець "Роми" Франческо Тотті. Фото: instagram.com/francescototti

Що сказав Тотті

"Я не політик і не дипломат, я спортсмен, який просуває свої цінності по всьому світу. Я завжди це робив: спочатку як футболіст, а тепер у новому статусі", — зазначив Тотті.

Він додав, що протягом багатьох років їздив у всі країни, куди його запрошували говорити про спорт. І "без проблем поїде до Києва з тією ж метою".

Тотті підкреслив, що "якби отримав звернення від компетентного органу не брати участь у московському заході", то "ні хвилини не вагаючись зробив би крок назад".

"Все інше я вважаю лицемірством і спекуляціями з боку тих, хто хоче прославитися, використовуючи моє ім'я", – заявив колишній гравець.

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