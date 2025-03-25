Тотти рассказал, почему едет в Москву — все детали

Лицемерие и спекуляции — Тотти объяснил, почему ездил в Москву
В Москве состоится большое спортивное мероприятие. На него приглашены, в том числе известные звезды футбола.
Бывший лидер римской "Ромы" Франческо Тотти объяснил, почему решил ехать в Москву на церемонию, которая состоится 8 апреля, пишет Ansa.
Он обратил внимание, что его предстоящая поездка уже вызывает споры. И объяснил свою позицию.
Что сказал Тотти
"Я не политик и не дипломат, я спортсмен, который продвигает свои ценности по всему миру. Я всегда это делал: сначала как футболист, а теперь в новом статусе", — отметил Тотти.
Он добавил, что в течение многих лет ездил во все страны, куда его приглашали говорить о спорте. И "без проблем поедет в Киев с той же целью".
Тотти подчеркнул, что "если бы получил обращение от компетентного органа не участвовать в московском мероприятии", то "ни минуты не колеблясь сделал бы шаг назад".
"Все остальное я считаю лицемерием и спекуляциями со стороны тех, кто хочет прославиться, используя мое имя", — заявил бывший игрок.
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