Легендарный итальянский футболист отправляется в Москву — причина визита

Легенда итальянского футбола едет в Москву — что известно
Один из самых известных итальянских игроков в истории решил посетить российскую столицу. Это произойдет уже в следующем месяце.
Бывший полузащитник "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти в апреле приедет в Москву, сообщают росСМИ.
Там он примет участие в одном крупном мероприятии. Тотти получит статус специального гостя.
Тотти в Москве
Франческо Тотти посетит церемонию награждения одного из известных сайтов о букмекерах.
В Москве уже запустили рекламу с участием итальянца. Сама церемония состоится 8 апреля.
Ранее гостями этого мероприятия в разные годы были Эммануэль Адебайор и Кафу. Тотти присоединится к списку известных футболистов, которые стали специальными гостями в Москве.
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