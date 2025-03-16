Легендарный итальянский футболист отправляется в Москву — причина визита

Бывший игрок "Ромы" Франческо Тотти (справа). Фото: instagram.com/francescototti

Один из самых известных итальянских игроков в истории решил посетить российскую столицу. Это произойдет уже в следующем месяце.

Бывший полузащитник "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти в апреле приедет в Москву, сообщают росСМИ.

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Там он примет участие в одном крупном мероприятии. Тотти получит статус специального гостя.

Бывший игрок сборной Италии Франческо Тотти. Фото: instagram.com/francescototti

Тотти в Москве

Франческо Тотти посетит церемонию награждения одного из известных сайтов о букмекерах.

В Москве уже запустили рекламу с участием итальянца. Сама церемония состоится 8 апреля.

Ранее гостями этого мероприятия в разные годы были Эммануэль Адебайор и Кафу. Тотти присоединится к списку известных футболистов, которые стали специальными гостями в Москве.

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