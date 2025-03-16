Легендарний італійський футболіст вирушає до Москви — причина візиту

Легенда італійського футболу раптово їде до Москви — що відомо
Один із найвідоміших італійських гравців в історії вирішив відвідати російську столицю. Це станеться вже наступного місяця.
Колишній півзахисник "Роми" та збірної Італії Франческо Тотті у квітні приїде до Москви, повідомляють росЗМІ.
Там він візьме участь в одному великому заході. Тотті отримає статус спеціального гостя.
Тотті в Москві
Франческо Тотті відвідає церемонію нагородження одного із відомих сайтів про букмекерів.
В Москві вже запустили рекламу за участі італійця. Сама церемонія відбудеться 8 квітня.
Раніше гостями цього заходу у різні роки були Еммануель Адебайор та Кафу. Тотті приєднається до списку відомих футболістів, які стали спеціальними гостями у Москві.
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