Легендарний італійський футболіст вирушає до Москви — причина візиту

Колишній гравець "Роми" Франческо Тотті (праворуч). Фото: instagram.com/francescototti

Один із найвідоміших італійських гравців в історії вирішив відвідати російську столицю. Це станеться вже наступного місяця.

Колишній півзахисник "Роми" та збірної Італії Франческо Тотті у квітні приїде до Москви, повідомляють росЗМІ.

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Там він візьме участь в одному великому заході. Тотті отримає статус спеціального гостя.

Колишній гравець збірної Італії Франческо Тотті. Фото: instagram.com/francescototti

Тотті в Москві

Франческо Тотті відвідає церемонію нагородження одного із відомих сайтів про букмекерів.

В Москві вже запустили рекламу за участі італійця. Сама церемонія відбудеться 8 квітня.

Раніше гостями цього заходу у різні роки були Еммануель Адебайор та Кафу. Тотті приєднається до списку відомих футболістів, які стали спеціальними гостями у Москві.

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