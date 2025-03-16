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Легенда італійського футболу раптово їде до Москви — що відомо

16 березня 2025 14:19
Максим Коваленко - Редактор
Легендарний італійський футболіст вирушає до Москви — причина візиту
Колишній гравець "Роми" Франческо Тотті (праворуч). Фото: instagram.com/francescototti
Максим Коваленко - Редактор

Один із найвідоміших італійських гравців в історії вирішив відвідати російську столицю. Це станеться вже наступного місяця. 

Колишній півзахисник "Роми" та збірної Італії Франческо Тотті у квітні приїде до Москви, повідомляють росЗМІ. 

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Там він візьме участь в одному великому заході. Тотті отримає статус спеціального гостя. 

Франческо Тотті
Колишній гравець збірної Італії Франческо Тотті. Фото: instagram.com/francescototti

Тотті в Москві

Франческо Тотті відвідає церемонію нагородження одного із відомих сайтів про букмекерів. 

В Москві вже запустили рекламу за участі італійця. Сама церемонія відбудеться 8 квітня.

Раніше гостями цього заходу у різні роки були Еммануель Адебайор та Кафу. Тотті приєднається до списку відомих футболістів, які стали спеціальними гостями у Москві. 

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