Тотті назвав слабкі сторони та найкращого футболіста Роми

Який зараз вигляд має Франческо Тотті. Фото: instagram.com/francescototti/

Кумир уболівальників італійської "Роми" Франческо Тотті розкритикував дії керівників клубу. Він поділився думкою про футболістів "джалороссі", включно з форвардом збірної України Артемом Довбиком.

Тотті назвав гравця, без якого результати "вовків" можуть погіршитися, повідомляє OneFootball.

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Колишній капітан і директор "Роми" Франческо Тотті послідовно критикує керівництво клубу за невдалі кадрові рішення. "Імператор Риму" вважає, що команді необхідні нові тренери та гравці для того, щоб знову боротися за Скудетто.

Артем Довбик уже забив за "Рому" 14 голів. Фото: instagram.com/officialasroma/

На думку Франческо Тотті, вже влітку "Ромі" треба запросити фахівця, який вміє налаштовувати футболістів на перемоги. Експерт назвав прізвища Антоніо Конте і Карло Анчелотті, але визнав, що керівництво "вовків" не зуміє з ними домовитися. Тотті закликав клуб задуматися над кандидатурами Джан П'єро Гасперіні та Жозе Моуріньо.

Аргентинець Пауло Дібала. Фото: instagram.com/officialasroma/

Найкращий футболіст "Роми"

Колишній капітан "вовків" зізнався, що йому подобається гра Пауло Дібали. Аргентинський футболіст впорався з наслідком травм, набрав оптимальну форму і став лідером "Роми".

"Прямо зараз Дібала є найкращим футболістом у чемпіонаті Італії. Коли він володіє м'ячем, то на полі починається магія. Це гравець практично без слабких сторін, і він робить різницю в матчах "Роми", — заявив Тотті.

Після 27 матчів у Серії А "вовки" посідають 8 місце в турнірній таблиці.

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