Тотти назвал слабые стороны и лучшего футболиста Ромы

Тотти назвал лучшего игрока Ромы, и это не Довбик
Кумир болельщиков итальянской "Ромы" Франческо Тотти раскритиковал действия руководителей клуба. Он поделился мнением о футболистах "джалоросси", включая форварда сборной Украины Артема Довбика.
Тотти назвал игрока, без которого результаты "волков" могут ухудшиться, сообщает OneFootball.
Бывший капитан и директор "Ромы" Франческо Тотти последовательно критикует руководство клуба за неудачные кадровые решения. "Император Рима" считает, что команде необходимы новые тренеры и игроки для того, чтобы снова бороться за Скудетто.
По мнению Франческо Тотти, уже летом "Роме" надо пригласить специалиста, который умеет настраивать футболистов на победы. Эксперт назвал фамилии Антонио Конте и Карло Анчелотти, но признал, что руководство "волков" не сумеет с ними договориться. Тотти призвал клуб задуматься над кандидатурами Джан Пьеро Гасперини и Жозе Моуриньо.
Лучший футболист "Ромы"
Бывший капитан "волков" признался, что ему нравится игра Пауло Дибалы. Аргентинский футболист справился с последствием травм, набрал оптимальную форму и стал лидером "Ромы".
"Прямо сейчас Дибала является лучшим футболистом в чемпионате Италии. Когда он владеет мячом, то на поле начинается магия. Это игрок практически без слабых сторон, и он делает разницу в матчах "Ромы", — заявил Тотти.
После 27 матчей в Серии А "волки" занимают 8 место в турнирной таблице.
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