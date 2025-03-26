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Мілевський прокоментував поїздку Тотті до Москви

26 березня 2025 15:20
Іван Крутогоров - Редактор
Мілевський поділився думкою про Тотті та його плани відвідати Москву
Артем Мілевський на стадіоні. Фото: скриншот YouTube
Іван Крутогоров - Редактор

Колишній футболіст київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський прокоментував скандал, який прогримів у світовому футболі. Йдеться про поїздку ексзірки італійського спорту Франческо Тотті до Москви.

Мілевський оцінив вчинок "Імператора Риму" в чат-боті свого Telegram-каналу.

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Франческо Тотті відомий за виступи за "Рому", в якій провів усю кар'єру, і збірну Італії, з якою став чемпіоном світу. Він кілька разів отримував пропозиції про трансфер у топклуби світу, але відмовлявся, щоб залишитися в "Ромі". У звичайному житті спортсмен виявився не настільки принциповим.

Франческо Тотти
Франческо Тотті під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Мілевський оцінив вчинок Тотті

Колишній футболіст римського клубу вирушить із представницькою місією в Росію, де відвідає Москву. Тотті відкрито критикують за це рішення і в Італії, і за межами країни. Однак Франческо заявляє, що вирушить до РФ виключно зі спортивною місією, а питання політики та дипломатії його не цікавлять.

Колишній форвард збірної України Артем Мілевський був здивований рішенням Франческо Тотті, проти якого не раз боровся на футбольному полі. Український спортсмен сподівається, що італійська зірка передумає і відзначить подорож, яка призначена на 8 квітня.

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