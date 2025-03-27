Мілевський здивував одкровенням про найближчу людину

Колишні гравці "Динамо" Артем Мілевський та Олександр Алієв. Фото: instagram.com/sport.businessclub

Колишній гравець київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський веде активне публічне життя. У тому числі спілкується зі своїми фанатами.

Відомий футболіст у своєму Instagram відповів на деякі питання підписників, пише портал Новини.LIVE.

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Артем Мілевський відповідає на питання. Фото: скриншот

Що написав Мілевський

Хоча багато хто із підписників, скоріш за все, очікував, що гравець назве Олександра Алієва, Артем Мілевський відповів, що найкращим його другом по життю є його сестра.

Як раніше писали ЗМІ, сестру Артема Мілевського звати Ксенія. Вона молодша за брата на п'ять років, і також була пов'язана зі спортом.

Ксенія Мілевська показувала хороші результати на юніорському рівні в тенісі. Проте, на жаль, отримала травму і вже в 22 завершила спортивну кар'єру.

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