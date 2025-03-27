Мілевський здивував одкровенням про найближчу людину

Мілевський назвав найкращого в житті друга — це не Алієв
Колишній гравець київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський веде активне публічне життя. У тому числі спілкується зі своїми фанатами.
Відомий футболіст у своєму Instagram відповів на деякі питання підписників, пише портал Новини.LIVE.
Серед іншого, його запитали про найкращого друга у житті. Відповідь могла здивувати багатьох його фанатів.
Що написав Мілевський
Хоча багато хто із підписників, скоріш за все, очікував, що гравець назве Олександра Алієва, Артем Мілевський відповів, що найкращим його другом по життю є його сестра.
Як раніше писали ЗМІ, сестру Артема Мілевського звати Ксенія. Вона молодша за брата на п'ять років, і також була пов'язана зі спортом.
Ксенія Мілевська показувала хороші результати на юніорському рівні в тенісі. Проте, на жаль, отримала травму і вже в 22 завершила спортивну кар'єру.
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