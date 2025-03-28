Буяльським цікавляться два відомі європейські клуби

Гравці "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" продовжує боротися за чемпіонський титул в УПЛ. Команда Олександра Шовковського лідирує в турнірній таблиці і є фаворитом у боротьбі за золоті медалі.

Влітку незалежно від підсумків сезону "Динамо" сильно змінить склад. Лідер команди теж піде з київського клубу, повідомляє Fanatik.

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Віталій Буяльський є вихованцем і одним із лідерів "Динамо". Капітан "біло-синіх" лише один сезон провів в іншій команді, коли виступав на правах оренди за "Говерлу". Але влітку 2025 року досвідчений півзахисник зможе завершити етап кар'єри в київському клубі.

Віталій Буяльський під час атаки. Фото: пресслужба клубу

Дві команди цікавляться Буяльським

Турецький "Галатасарай" уже понад рік стежить за виступами капітана "Динамо". Контракт 32-річного півзахисника закінчується через кілька місяців. Стамбульський клуб приваблює можливість безплатно підписати досвідченого та результативного гравця.

Також у послугах Буяльського зацікавлена італійська "Болонья". Цей клуб не готовий платити за українського гравця, але може запропонувати йому вигідний контракт на два роки.

Віталій Буяльський та Сергій Ребров у 2015 році. Фото: УНІАН

У "Динамо" готові відпустити Віталія Буяльського. У клубі цінують внесок, який він зробив в успіхи команди, і не перешкоджатимуть відходу півзахисника, який цього сезону забив уже 5 голів і зробив 6 результативних передач.

Нагадаємо, відомий український тренер хоче замінити в збірній України Сергія Реброва.

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