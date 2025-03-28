Звезда Манчестер Сити уйдет в команду Жозе Моуринью

Жозе Моуринью получает предупреждение. Фото: Reuters/Russell Cheyne

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью хочет видеть в турецкой команде одного из футболистов "Манчестер Сити". Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола готов отпустить этого игрока.

Клубы обсудят трансфер в конце весны, сообщает Mirror.

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"Фенербахче" не удалось составить "Галатасараю" конкуренцию в чемпионате Турции. Команде из Стамбула не помогло даже приглашение Жозе Моуринью. Однако летом португальскому тренеру дадут карт-бланш на усиление состава. И одним из новичков команды может стать футболист "Манчестер Сити".

Кого хочет подписать Моуринью

Стамбульский клуб интересуется голкипером сборной Бразилии Эдерсоном. Летом 31-летний футболист завершит карьеру в "Манчестер Сити", который не готов продлить контракт с одной из своих звезд. Однако "Фенербахче" придется выдержать конкуренцию со стороны других команд.

Эдерсона попытается подписать туринский "Ювентус", а также "Аль-Наср". Клуб из Саудовской Аравии готов платить опытного голкиперу 900 000 фунтов стерлингов в неделю, и ни одна европейская команда не сможет улучшить такое предложение.

Эдерсон и Эрлинг Холанн. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Бразильцу придется решить, хочет ли он и дальше выступать на самом высоком уровне. Не исключено, что Эдерсон выберет "Фенербахче" из-за того, что хочет поехать с национальной командой на Кубок Мира 2026 года.

Напомним, один из воспитанников киевского "Динамо" тоже может стать футболистом турецкого клуба.

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